«В случае моей смерти»: Влад Топалов рассказал о необычной просьбе к Тодоренко

Влад Топалов рассказал, что просит Регину Тодоренко родить третьего сына. Об этом он признался в шоу «Человек-невидимка» на ТВ-3.

Сейчас в семье Влада Топалова и Регины Тодоренко воспитываются двое сыновей: Михаил и Мирослав. Певец признается, что в будущем он рассчитывает на еще одного ребенка, а вот его жена пока не готова на это соглашаться.

«Хотим ли еще деток? Очень хочу. Если честно, я с удовольствием хочу еще третьего пацана, потому что я уже знаю эту энергию. Региша сказала, что, возможно, от нас уйдет, если будет третий», — рассказал он.

Певец объяснил, почему хочет как можно больше детей. По его словам, так он рассчитывает на крепкую опору в случае своей смерти.

«Я понимаю, что это очень большая опора маме в случае моей скоропостижной или не очень смерти когда-нибудь. У нее такие рыцари будут рядом», — поделился он.

Ранее мы писали о том, что Влад Топалов рассказал, как Регина Тодоренко изменила его жизнь.