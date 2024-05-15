«Много раз ходил по краю»: Влад Топалов рассказал о жизни с Региной Тодоренко

Певец Влад Топалов признался, что его жизнь кардинально изменилась после встречи с телеведущей Региной Тодоренко. При этом в их браке не всегда все было хорошо, поэтому приходилось даже обращаться к психологам и проходить терапию.

«Я много раз ходил по краю. То, как моя жизнь преобразилась за последние годы буквально во всех смыслах — и в здоровье, и в личном плане, и в финансах, и в карьере, и в самореализации — иначе как чудом не назовешь», — сказал Влад в эфире шоу «Человек-невидимка» на ТВ-3.

Топалов не стал скрывать, что в семье часто происходят ссоры, так как они с Региной очень темпераментные люди. Кроме того, у них разные взгляды на жизнь.

«Конечно, как все люди, мы ругаемся. Я очень темпераментный, и моя жена, скажем так, не менее», — поделился экс-участник дуэта Smash.

Ранее Регина Тодоренко заявила, что собирается родить третьего ребенка. Однако, по словам артистки, это будет последний малыш в ее семье, так как она не готова воспитывать четверых детей.