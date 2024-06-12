В Словении отменили концерт российской балерины Захаровой по требованию Украины
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Власти Словении отменили концерт российской примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой по требованию посольства Украины.
Артистка должна была исполнить роль Коко Шанель в постановке Modanse в рамках «Фестиваля Любляна».
Как сообщает Абзац, после отмены спектакля министерство иностранных дел (МИД) Украины поблагодарило власти республики за «недопущение распространения российского искусства на мировых сценах и площадках».
В марте постановку Modanse с участием российской балерины Захаровой отменили в Сеуле. Инициатором запрета также стало украинское дипведомство.
Ранее швейцарские власти отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко в Люцерне. По их мнению, концерт мог спровоцировать «угрозу общественному правопорядку».