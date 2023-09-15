«В словах нет даже капли лжи»: Елена Исинбаева обратилась в стихотворной форме к своим обидчикам

Елена Исинбаева заговорила о предательстве и насмешках в свой адрес, об этом сообщает StarHit.

Несколько месяцев назад спортсменка попала в центр скандала. Выяснилось, что уехавшая из России прыгунья с шестом возобновила членство в Международном олимпийском комитете. Пикантности ситуации добавляло то, что Исинбаева в 2015 году получила от Сергея Шойгу воинское звание майора, но вскоре от него отказалась.

Олимпийскую чемпионку начали критиковать из-за ее должности в МОК, который ограничивает участие российских спортсменов в соревнованиях. Однако Исинбаева в очередной раз не смогла молчать. В своих соцсетях она опубликовала стихотворение, посвященное хейтерам и ненавистникам.

«Когда в тебя бросают камни, Ты гордо голову держи, Ведь у тебя на сердце правда, В словах нет даже капли лжи»

Отдельные строки посвящены расплате, которая, похоже, ждет критиков Исинбаевой:

«И пусть легко тебя обидеть, Пусть бьют, когда совсем не ждешь, Запомни, что судьба все видит — Обидчикам закроет рот»

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