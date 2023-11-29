«В слезах кричала»: Боярская рассказала о периоде учебы в школе

Известная актриса Елизавета Боярская призналась, что ей крайне тяжело давалось обучение в школе. Об этом пишет издание «Новый очаг».

По словам артистки, до восьмого класса она регулярно пропускала уроки в школе, а родителям предоставляла фальшивый дневник с четверками и пятерками. Однажды мать Елизаветы, актриса Лариса Луппиан узнала о реальной успеваемости дочери и провела с ней серьезный разговор, в ходе которого объяснила будущей звезде важность получения образования. Она также отметила, что Боярская не может бросать тень на имя своего отца – актера и музыканта Михаила Боярского.

«На меня это сильно подействовало, я помню, что в слезах кричала: «О, боже! Я позорю свою семью!», - рассказала Елизавета Боярская.

При этом отец девушки занял ее сторону, вступив в конфликт с супругой. Боярский тогда заверил, что девочка может быть и глупой, главное, чтобы она была «хорошей». Не разделив мнение артиста, Луппиан занялась воспитанием Елизаветы и впоследствии контролировала ее успеваемость в школе вплоть до 11 класса. В результате, как призналась Боярская, ей удалось окончить школу лишь на хорошие оценки, а также выучить немецкий язык.

Ранее стало известно, что врачи провели перенесшему инфаркт Михаилу Боярскому ангиографию сосудов.