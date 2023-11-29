Перенесшему инфаркт 73-летнему Михаилу Боярскому провели ангиографию сосудов

Медики провели 73-летнему актеру Михаилу Боярскому ангиографию сосудов. Артист, перенесший накануне инфаркт, находится в сознании.

По данным источника «Известий», Боярского поместили в отделение реанимации. Ему была проведена комплексная интенсивная терапия. Врачи осуществляли динамический мониторинг состояния и коррекцию метаболических нарушений.

В настоящее время состояние 74-летнего актера оценивается как средней тяжести. При этом прослеживается положительная динамика.

Ранее в Театре Ленсовета сообщили о переносе спектаклей «В этом милом старом доме» и «Смешанные чувства» с участием Боярского. Вместо них покажут «Ревизора» и «Синьора из высшего общества».

Ранее мы писали, что сын Михаила Боярского подтвердил, что актер действительно перенес инфаркт 28 ноября. По его словам, сейчас исполнитель лежит в обычной палате, они общались по телефону. При этом супруга артиста Лариса Луппиан отрицала инфаркт у Боярского. Она сообщила, что певец оказался в больнице из-за планового лечения.