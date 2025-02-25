Певец SHAMAN рассказал про ужин с Екатериной Мизулиной в домашней обстановке

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал про совместный ужин с Екатериной Мизулиной в домашней обстановке. Екатерина поделилась кадрами с певцом в Telegram-канале.

За последние несколько месяцев Ярослав и Екатерина сильно сблизились, что спровоцировало разговоры про их роман. Ни Дронов, ни Мизулина не комментируют слухи, зато охотно рассказывают о времени, проведенном вместе. Так, в личном блоге Екатерина показала кадры с певцом в домашней обстановке. Мизулина запекла курицу и пригласила на ужин исполнителя хита «Встанем». Певец не стал отрицать, что остался в восторге от приготовленного блюда.

«Екатерина Мизулина приготовила самую вкусную курочку в мире, а я ее с циничностью хирурга разделываю и выкладываю по частям на тарелочку», — высказался артист.

Также Ярослав дал совет Екатерине: «Ты, наоборот, положи на спину курицу, чтобы грудка была румяная».

Ролик показал расслабленную обстановку между Ярославом и Екатериной. Сам певец предстал в рубашке, футболке и шортах, а Мизулина предпочла остаться за кадром.

Ранее SHAMAN выпустил романтичный клип с Мизулиной в главной роли. Подробности читайте в этой новости.