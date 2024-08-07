«В следующем году планируем»: 34-летняя Рита Дакота заговорила о второй беременности

34-летняя певица Рита Дакота поделилась с поклонниками новостью, которую скрывала полгода. Исполнительница хита «Цунами» опубликовала в соцсети видео, на котором предстала на пляже в купальнике, после чего многие подумали, что она беременна. Артистка ответила на предположения подписчиков в личном блоге.

Рита Дакота поделилась в соцсети кадрами в купальнике, добавив подпись: «Принимаю поздравления». После этого многие пользователи посчитали, что таким образом певица решила сообщить о беременности. Однако оказалось, что свежим видео знаменитость объявила о запуске нового бизнес-проекта –коллекции купальников собственного бренда, которые визуально корректируют фигуру.

«Ну ладно, гораздо больше тех, кто очень рад новости, вопреки тому, что это не беременность. Беременность (даст Бог) в следующем году планируем, потерпите, котятки», — заявила Рита Дакота.

Артистка призналась, что после болезненного развода с экс-солистом группы «БиС» Владом Соколовский она дала себе слово, что больше не будет иметь детей. Но Рита Дакота отметила, что после встречи с нынешним мужем, блогером Федором Белогаем, изменила свое решение и теперь снова готова стать мамой.

Напомним, певица в 2015 году вышла замуж за Влада Соколовского. Спустя три года пара развелась. Рита Дакота заявляла, что экс-супруг «постоянно изменял» ей, пока она «жила в стране идеальной семьи». У знаменитостей есть 6-летняя дочь Мия. С 2023 года артистка счастлива в браке с Федором Белогаем.

Ранее мы писали о том, что муж Риты Дакоты заговорил о пополнении в семье.