«У нас будет еще 2 сына»: муж Риты Дакоты заговорил о пополнении в семье

Муж Риты Дакоты заявил, что певица хочет родить от него детей. Об этом он рассказал в соцсетях.

Федор Белогай, с которым певица Рита Дакота расписалась в мае 2023 года, сообщил, что супруга регулярно намекает ему о желании родить еще детей.

«В одно утро она просто повернулась ко мне в кровати и заявила: „Я хочу от тебя детей!“. Мы очень часто, последнее время, говорим с ней про нашего будущего общего ребенка (или сразу про нескольких)», — написал он.

По словам мужа Дакоты, как-то раз им даже предсказали скорое пополнение в семье.

«Очень много „волшебников“ предсказывали нам, что у нас будет еще два сына», — заявил Белогай.

Напомним, Рита Дакота была замужем за певцом Владом Соколовским, в браке у нее родилась дочь Мия. Супруги развелись в 2018 году.

Ранее мы писали о том, что отец Влада Соколовского высказался о разводе сына с Ритой Дакотой.