«В следующей серии я поцелую…»: рэпер Natan высказался о своих романах на шоу после связи с Лерчек

Недавно женатый рэпер Natan оказался в центре скандала после появившихся в Сети кадров его поцелуев с блогером Лерчек (Валерия Чекалина). После этого многие знаменитости и пользователи Сети «набросились» на певца, обвинив его в публичной измене. Сам артист сначала с агрессией реагировал на высказывания, а теперь решил пошутить на тему своих романов в реалити-шоу «Звезды в джунглях» в своем Telegram-канале.

Пока проект еще идет в эфире, зрители предполагают, с кем у Natan будет новая интрижка после связи с Лерчек. Рэпер решил раскрыть, с кем он поцелуется в следующей серии шоу «Звезды в джунглях», пошутив о своих романах на съемках.

«Так много людей анонсируют мой роман с ними в новом выпуске, что хочется их дополнить. В следующей серии я поцелую: Лерчек, Звереву, Алану, Алену Блин, Ольгу Бузову, Мишу Галустяна и акулу, которую поймал на обед», — написал в личном блоге Natan, опубликовав свое фото, задавшись вопросом, с кем у него еще будет роман на проекте.

«Как будто не смешно…», «Странно, что ты шутишь на эту тему», «Целовальщик нашелся. Сначала найди желающего. Лживый и беспринципный», «Никаких романов на шоу, хватит уже!», «Пусть разводится и делает, что хочет», «Опозорился на всю страну», — пишут в комментариях под публикацией певца.

Напомним, летом в СМИ заговорили о романе женатого Natan и Лерчек, которые познакомились на съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. Пара демонстрировала заинтересованность друг другом, что вызвало неоднозначную реакцию у публики. Недавно в Сеть попало видео, на котором рэпер и блогер обнимались и целовались, скрывшись от посторонних глаз на шоу. Сам певец позднее признался, что у них «действительно возникла симпатия друг к другу», и публично раскаялся перед супругой. Лерчек же, рассказывая о романе с Natan, заявила, что артист обманывал ее, не говоря о жене.

Ранее мы писали о том, что Лерчек раскрыла еще одну интрижку женатого Natan на шоу «Звезды в джунглях».