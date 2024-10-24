«Думала, что я одна-единственная»: Лерчек раскрыла еще одну интрижку женатого Natan

Блогерша Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, дала интервью, в котором раскрыла правду о романе на шоу «Звезды в джунглях» с женатым рэпером Natan. Сейчас она сожалеет об этих отношениях и считает, что артист использовал ее ради пиара. Тем более, что она была не единственной, с кем он флиртовал на проекте.

По словам Лерчек, Natan обманывал ее, так как не упоминал о жене. А когда о супруге стало известно, он уверял, что они близки к разводу. Именно рэпера Чекалина называет инициатором их небольшого романа, в котором, как она заявила, не было ничего, кроме поцелуев.

О том, что у артиста была еще одна интрижка на шоу, Валерия узнала позже из слухов. Имя участницы она предпочла не называть.

«В начале я думала, разумеется, что я одна-единственная и неповторимая. Но потом позже до меня дошли слухи, что интриги были не только со мной, но и с другими девушками. С девушкой», - призналась Лерчек в шоу «Алена, блин!».

Блогерша рассказала, что узнала о еще одних отношениях рэпера случайно. Она ушла спать на проекте, Natan не пожелал ей спокойной ночи, а на утро она поняла – что-то произошло. Поведение рэпера резко изменилось, и только ближе к концу шоу Валерия узнала, что случилось.

«Я не понимаю, как себя так можно вести. Грубо говоря, он практически признается в любви одной, а потом всю ночь проводит с другой девушкой, и непонятно, чем они занимаются. А в это время, оказывается, что его жена ни о чем не подозревает, и проблем в отношениях у них нет. Я в шоке. Меня как будто в грязи какой-то искупали», - поделилась Лерчек.

После того, как блогерша узнала об интрижке Natan, она не стала с ним об этом разговаривать. Она призналась, что сейчас ей хочется поскорее все это забыть и пойти дальше.

Ранее Мария Погребняк осудила рэпера Natan за связь с Лерчек.