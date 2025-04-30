В СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении писателя Дмитрия Быкова*
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Российский писатель Дмитрий Быков* (признан иностранным агентом на территории РФ) стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщил своем в Telegram-канале Следственный комитет.
Согласно информации, опубликованной правоохранителями, журналист подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. О каком именно материале идет речь, пока не известно.
Кроме того, Быкову* вменяется уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах. В связи с возбуждением уголовного дела решается вопрос об объявлении писателя в розыск. Сейчас он проживает в Соединенных Штатах.
Ранее сын кинокритика Екатерины Барабаш** (признана иностранным агентом на территории РФ) прокомментировал ее исчезновение. Женщина объявлена в розыск после неявки в суд.
*признан иностранным агентом на территории РФ
**признана иностранным агентом на территории РФ