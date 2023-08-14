«У меня пропал голос»: с Натальей Штурм после пластики случилось страшное

Певица Наталья Штурм рассказала, что после пластической операции на тело и веки потеряла голос. По словам женщины, ее состояние «не передать словами». Об этом сообщает mk.ru.

Напомним, что артистка усовершенствовала лицо, живот и форму ягодиц. Она спонтанно решилась на операцию, но тщательно проконсультировалась со специалистом. Он подобрал ей все то, что необходимо. Посоветовал сделать веки и липосакцию. Операция длилась целых четыре часа! Штурм говорит, что скоро ее ягодицы будут еще более аппетитными и сексуальными.

Звезда призналась, что перенесла огромный стресс. По словам врачей, восстановление займет пару недель. Но в первый день певица испытала негативные эмоции.

«Проснулась и поняла, что у меня пропал голос. Очень испугалась. Мое состояние – не передать словами. Видимо, наркоз как-то действует на голосовые связки», – рассказала Наталья.

Она отметила, что во время телефонного разговора с коллегой буквально шептала. Она могла только переписываться, но через три дня все вернулось на место.

Штурм рассказала, что ее любимый мужчина тоже оценил результаты пластики, хотя изначально был против решения артистки. По ее словам, он любит в ней природную красоту.

Пока звезде нельзя заниматься спортом и даже улыбаться. Последнее дается Наталье с трудом, ведь она общается с коллегой Прохором Шаляпиным, который регулярно присылает ей забавные видео.

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