«В силу сложившихся обстоятельств»: группа «Little Big» распустила коллектив

Группа «Little Big» переживает явно не самые лучшие времена. Совсем недавно солисты коллектива дали откровенное интервью, в котором рассказали о трудной жизни в США. Илья Прусикин и Софья Таюрская в начале весны покинули территорию РФ с надеждой построить новую жизнь и карьеру в Лос-Анджелесе, но этого, увы, не произошло. Сегодня в социальной сети группа “Little Big” сообщила печальную новость о роспуске коллектива.

Как написано в официальном обращении к поклонникам, теперь группа состоит только из двух человек: Ильи и Сони. Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в музыкальной деятельности “Little Big” больше принимать не будут.

Пока ушедшие солисты никак ситуацию не комментируют, но, судя по их соцсетям, артисты остались в России.

Смогут ли Прусикин и Таюрская самостоятельно привести группу к новым успехам – покажет только время.

Ранее сообщалось о том, что ещё одна артистка сейчас испытывает трудные времена. Речь идёт о Светлане Лободе, которую власти Литвы занесли в список нежелательных лиц страны. Подробности читайте в этой статье.