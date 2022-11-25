«После консультации с украинскими партнерами»: Лободу гонят из Европы
Сейчас певица Светлана Лобода переживает трудные времена. Совсем недавно артистка вызвала недовольство жителей Украины: девушка выпустила песню на украинском, но в ее названии допустила ошибку. Затем Светлана сделала неожиданное заявление, сообщив, что не планирует отказываться от русского языка, поскольку в РФ осталась бо´льшая часть ее поклонников. Как стало известно, сейчас положение певицы только ухудшилось. Так, Лобода включена властями Литвы в список нежелательных лиц в стране.
О подобной новости сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря МИД Литвы. «После консультации с нашими украинскими партнерами мы добавляем певицу в список персон нон гранта», – заявил источник.
Как будет складываться карьера Лободы дальше – неизвестно. Поговаривают, что в Европе у девушки не все в норме с работой, а в Россию, где Светлана добилась больших высот, она возвращаться не планирует.
Заявление певицы по поводу русского языка читайте подробнее в этой статье.