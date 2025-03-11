В шубе и ботинках-луноходах: Даша Жукова спустя три месяца после пятых родов проводит время на швейцарском курорте

Галеристку Дашу Жукову с мужем, греческим миллиардером Ставросом Ниархосом сняли на швейцарском курорте Санкт-Мориц. Всего три месяца назад она стала мамой в пятый раз.

О поездке Жуковой на заснеженные горные склоны сообщает Woman.ru.

Издание публикует честные фото Жуковой после беременности. Галеристка выбрала ботинки-луноходы, трикотажные брюки и шубу.

Отмечается, что роды пятого ребенка прошли тайно: счастливое событие в семье, предположительно, состоялось в начале декабря. Как пишет издание, у Даши родился мальчик, ему дали имя Александр.

Также отмечается, что на швейцарском курорте у семьи Ниархоса есть недвижимость. Кроме того, именно в Санкт-Мориц пара сыграла свадьбу в 2020 году.

О пятой беременности Жуковой сообщалось в июле 2024 года. Дашу сняли с мужем на прогулке по греческому острову в черном платье, которое не скрывало округлившийся живот.