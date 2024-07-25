Недавно родила и снова беременна: бывшая жена Романа Абрамовича Даша Жукова ждет пятого ребенка

Предприниматель, коллекционер и бывшая жена бизнесмена Романа Абрамовича Даша Жукова снова беременна. Ее заметили на прогулке с мужем, греческим миллиардером Ставросом Ниархосом в черном платье, которое не скрывало округлившийся живот.

Фото Жуковой с мужем приводит Daily Mail.

Жукова и Ниархос проводили время на греческом острове Спеце. Дашу запечатлели, когда она положила руку на живот. Жукова выглядела сияющей рядом с супругом и улыбалась.

Еще 10 июля сообщалось о появлении у Даши четвертого ребенка. Жукова опубликовала кадры, на которых видно маленькую дочку. При этом о родах она не рассказывала.

Эта беременность – пятая для Жуковой. Она воспитывает двоих детей от Абрамовича. В браке с Ниархосом появились двое детей – первый ребенок, мальчик родился в 2021 году. Даша стала выкладывать фото сына только недавно. Дочь она показала уже сейчас, хотя та совсем малышка.