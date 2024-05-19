В шоу «Звезды» жестко посмеялись над разводом 52-летней Леры Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева стала объектом насмешек в финале шоу «Звезды» на НТВ. Она трижды разводилась, а недавно на всю страну объявила об алкогольной зависимости у молодого мужа, пригрозив ему расставанием.

Этим фактом из биографии звезды решили воспользоваться участники команды «Раисы», с которыми Лера вышла на сцену. Во время выступления она заявила: «Знаете, что у меня лучше всего получается?». В ответ сразу же получила искрометную шутку: «Разводиться?».

Юмор участниц команды не обижает Леру, наоборот, все их номера в рамках шоу «Звезды» построены вокруг легкого унижения Кудрявцевой. Самоирония телеведущей понравилась и зрителям, и жюри шоу.

Шутку об умении разводиться Лера иронично прокомментировала фразой «очень смешно».

В 2013 году Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, который младше звезды на 16 лет. В 47 лет телеведущая родила дочь Марию. В январе 2024 года она внезапно сообщила о разрыве с мужем, однако конфликт удалось уладить.

Ранее Лера Кудрявцева провела майские праздники в Италии. Звезде удалось взять четырехдневный отпуск в перерыве между работой. Во время отдыха телеведущая активно пробовала в местную кухню. В итоге она набрала три килограмма и в шутку пожелала всем «худым гореть в аду».