«Худые — горите в аду»: располневшая Лера Кудрявцева переживает из-за своего внешнего вида
© Lomohov Anatoly/East News
Лера Кудрявцева провела майские праздники в Италии с подругой Катей Гордон и пятилетней дочерью Марией. Звезде удалось взять четырехдневный отпуск в перерыве между работой. Во время отдыха телеведущая активно пробовала в местную кухню. В итоге она набрала три килограмма за три дня и теперь переживает из-за своего внешнего вида.
Теледива всегда отличалась стройной фигурой. По-видимому, она тщательно следит за питанием и соблюдает диету. Но в отпуске Кудрявцева дала себе расслабиться и потом ужаснулась набранным килограммам.
«Если не знаете, как нажрать 3 кг за 3 дня, обращайтесь — выдам все пароли», — написала она в своем Telegram-канале.
Знаменитость ела круассаны с чаем, булочки, мороженое. После этого она призналась, что ее пятая точка стала «как трамвай».
Последнее высказывание Кудрявцевой в ее блоге было достаточно резким.
«Всем жирным Доброй ночи и сладких снов. Худые — горите в аду», — высказалась телеведущая.
Ранее Лера Кудрявцева отреагировала на публикацию в соцсетях Анастасии Волочковой, в которой она в ответ на критику оскорбляла подписчиков и хвасталась, что отдала за билет на Мальдивы миллион рублей. Кудрявцева призвала пожалеть танцовщицу, а также прекратить глумиться над ней.