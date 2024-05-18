Лера Кудрявцева провела майские праздники в Италии с подругой Катей Гордон и пятилетней дочерью Марией. Звезде удалось взять четырехдневный отпуск в перерыве между работой. Во время отдыха телеведущая активно пробовала в местную кухню. В итоге она набрала три килограмма за три дня и теперь переживает из-за своего внешнего вида.

Теледива всегда отличалась стройной фигурой. По-видимому, она тщательно следит за питанием и соблюдает диету. Но в отпуске Кудрявцева дала себе расслабиться и потом ужаснулась набранным килограммам.

«Если не знаете, как нажрать 3 кг за 3 дня, обращайтесь — выдам все пароли», — написала она в своем Telegram-канале.

Знаменитость ела круассаны с чаем, булочки, мороженое. После этого она призналась, что ее пятая точка стала «как трамвай».

Последнее высказывание Кудрявцевой в ее блоге было достаточно резким.

«Всем жирным Доброй ночи и сладких снов. Худые — горите в аду», — высказалась телеведущая.

Ранее Лера Кудрявцева отреагировала на публикацию в соцсетях Анастасии Волочковой, в которой она в ответ на критику оскорбляла подписчиков и хвасталась, что отдала за билет на Мальдивы миллион рублей. Кудрявцева призвала пожалеть танцовщицу, а также прекратить глумиться над ней.