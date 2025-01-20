«В шоке пребываю»: Ксения Бородина раскрыла, как готовится к свадьбе

В 2025 году Ксения Бородина планирует выйти замуж в третий раз за возлюбленного Николая Сердюкова. Телеведущая уже начала готовиться к свадьбе и призналась, что испытывает стресс из-за предстоящих хлопот.

41-летняя звезда заявила, что переживает из-за подготовки к торжеству. Телеведущая хочет организовать красивую и особенную свадьбу, поэтому она испытывает стресс.

«Много изменилось с тех пор, как я последний раз замуж выходила. Поэтому сейчас в таком немножко шоке пребываю, потому что сейчас идет поиск всего на свете», — разоткровенничалась теледива.

Знаменитость рада, что у нее есть подруга, которая занимается организацией свадеб — с ее помощью решать все вопросы гораздо легче.

Ксения немного рассказала о предстоящем торжестве. Звезда планирует несколько раз сменить наряд на свадьбе. Для гостей она хочет ввести дресс-код, чтобы все смотрелись эстетично.

Ранее мы писали о том, что Бородину разозлила критика интернет-пользователей в адрес ее избранника. Телеведущая написала большой пост, в котором назвала психически больными тех, кто считает ее жениха «альфонсом», и потребовала от фанатов перестать заниматься ерундой.