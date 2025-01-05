«Больная психика»: Бородина жестко прошлась по тем, кто называет ее возлюбленного альфонсом

Российской ведущей Ксении Бородиной надоело читать комментарии подписчиков, в которых ее нового избранника, блогера Николая Сердюкова, называют альфонсом. Разозлившись, она устроила жаркую отповедь в социальных сетях — и в доступной форме потребовала троллей ********** [отстать] от нее и финансовых вопросов ее семьи.

«Мужчина если и меньше женщины зарабатывает, то явно больше многих из вас — уже не альфонс! Пишу, и самой противно, что такие вещи приходится объяснять. Отпишитесь! Уйдите и не смотрите, если вас так колбасит!» — заявила разгневанная звезда.

Бородина также отметила, что навязчивый интерес подписанных на нее индивидов к теме мужчин-содержанок явно свидетельствует об их психической нестабильности.

«Альфонсы — это ваши болячки, страхи, ваши фантазии и больная психика», — жестко подчеркнула ведущая.

Немногим ранее Бородина рассказала, что после начала отношений с Сердюковым она почувствовала, как из нее ушла агрессия.