В школе было два прозвища: Наталья Рудова рассказала о травле из-за худобы

Звезда фильма «Татьянин день» Наталья Рудова в свои школьные годы сталкивалась с буллингом. Сверстники задирали будущую российскую актрису из-за худощавого телосложения. Ей даже придумали два прозвища — но они оказались не обидными, передает Газета.Ru.

Рудова поделилась историей из детства со своими подписчиками в социальных сетях. Модель призналась, что в школьные годы была объектом травли со стороны сверстников. Все дело в телосложении — Наталья выделялась на фоне остальных учеников своей худобой. Дети видели в этой особенности повод для шуток и пересудов.

В итоге задиры придумали для Рудовой два прозвища. Так, будущую актрису называли в школе дистрофиком. Еще одна кличка, наоборот, чуть ли поднимала юную Наталью над всеми. Более лояльные сверстники прозвали ее моделью.

Сама Рудова утверждает, что никогда не воспринимала реплики одноклассников относительно своей худобы как оскорбление. Актриса считала подобные прозвища комплиментами и «всегда хотела быть выше».

Наталья Рудова обрела широкую популярность у телезрителей после съемок в сериале «Татьянин день». Там она сыграла одну из главных героинь. Кроме того, актриса известна в амплуа Ксении Ковальчук из ситкома «Универ. Новая общага».

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