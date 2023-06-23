«Меня теперь все называют»: Киркоров рассказал, откуда появилось прозвище «Примадонн»

Певец Филипп Киркоров рассказал историю происхождения прозвища «Примадонн». Оказалось, что его выдумали члены одной из команд КВН.

Киркоров сообщил, что первоначально к нему «само собой приклеилось» прозвище «король». По признанию артиста, он не называл себя подобным образом.

Недавно к нему добавилось еще одно – Киркорова стали именовать «Примадонном».

«Все это случилось из-за команды «Камызяки». С их легкой руки меня теперь все называют Примадонном», - сказал певец. Его слова приводит Газета.Ru со ссылкой на подкаст «You Want A Scandal Now?»

Киркорова, по всей видимости, ничуть не расстроила шутка команды. Недавно он назвал так свой Telegram-канал. Певец добавил, что его могут назвать «хоть горшком» - для Киркорова важно, лишь бы «в печь не клали».

Так артист прокомментировал слова поклонника, который обратил внимание на отсутствие титулов королей у музыкантов Владимира Высоцкого и Леонида Утесова. Певец отметил, что в России многих исполнителей называют величавыми кличками: артист Николай Басков считается Золотым голосом, певица Ирина Аллегрова именуется Императрицей.