Три дня хитов и невероятной атмосферы: фестиваль «Белые Ночи Санкт-Петербурга» пройдет в самый разгар лета

В самый разгар лета в Северной столице состоится музыкальный фестиваль «Белые Ночи Санкт-Петербурга». Гостей ждут три дня хитов и ярких шоу.

Мероприятие пройдет 18, 19 и 20 июля и объединит на одной сцене разные музыкальные направления и стили. Каждый зритель найдет музыку для себя.

Фестиваль с более, чем 30-летней историей пройдет при информационной поддержке «Русского Радио» и телеканала RU.TV.

18 июля на сцену выйдут самые востребованные звезды. В многочасовом шоу «Знай наших!» примут участие музыканты Николай Басков, Дима Билан, Стас Пьеха, певицы Елена Ваенга, Любовь Успенская, Анна Семенович и многие другие.

На 19 июля запланирован концерт «Звезды Русского Радио». Выступят певицы Ирина Дубцова и Виктория Дайнеко, группа «Земляне», исполнители Григорий Лепс, Мот, а также остальные хорошо известные музыканты и коллективы.

20 июля выйдут «Звезды хайпа», которые прославились в Интернете и хотят покорить шоу-бизнес. В этот день выступят Хабиб, Саша Морозова, Тося Чайкина и другие.

Ранее мы писали, как прошла премия RU.TV в «Крокус Сити Холле», где собрались звезды шоу-бизнеса.