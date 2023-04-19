В Сети заговорили про появление у Татьяны Брухуновой еще одного сына от Евгения Петросяна
Благодаря новым фото в Сети заговорили про появление у Брухуновой второго сына от Петросяна.
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова регулярно делится свежими фотографиями с подписчиками. На недавних снимках она показала ножки маленького ребенка. Подписчики заметили, что они слишком маленькие, и заговорили про появление у нее еще одного сына от Петросяна.
В Сети стали спрашивать друг у друга: «Как вы думаете, это ноги одного и того же пацана, или в голубых носочках 2 сын/правнук».
Ни Брухунова, ни ее муж не комментировали заявление про второго ребенка. Пара вообще перестала обращать внимание на любые слова в свой адрес.
Напомним, общему сыну Брухуновой и Петросяна Вагану три года. Семейство долго скрывало его появление и рассекретило только спустя несколько месяцев.
Ранее стало известно о смерти первой жены Петросяна. Как выяснилось, она погибла не в автоаварии. Женщина дожила до преклонных лет и умирала в одиночестве.