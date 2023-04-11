Шокирующая правда о смерти первой жены Петросяна вскрылась благодаря близкой подруге Степаненко
Подруга Елены Степаненко рассказала о недавней смерти первой жены Евгения Петросяна.
Фото: Starface.ru
Первая жена юмориста Евгения Петросяна, подарившая ему дочь Викторину, погибла не в аварии, как писали СМИ. Настоящую причину смерти раскрыла близкая подруга экс-супруги артиста Елены Степаненко.
«Вот пишут, что первая жена Евгения Петросяна якобы погибла в аварии, когда дочь Викторина была еще маленькой. Это – самое большое вранье…», - призналась она.
В действительности никакой автокатастрофы не было. Женщина дожила до почтенного возраста и встретила смерть в одиночестве.
«На самом деле, она не была балериной и не погибала, а дожила до преклонных лет и умерла не так давно, хотя и вдали от единственной дочери», - рассказала приятельница юмористки.
Она опровергла информацию о том, что Викторина дружила со Степаненко – третьей мачехой.
«Много лет Викторина на дух не выносила Степаненко и они даже не общались», - поделилась женщина.
Отношения изменились, когда в жизни Петросяна появилась молодая помощница Татьяна Брухунова. В итоге дочь и экс-супруга стали дружить против нее.
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