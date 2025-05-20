В Сети заговорили, что певица Лолита удочерила Еву в городе Клин в доме малютки

В Сети заговорили о том, что певица Лолита удочерила Еву в городе Клин – она якобы взяла девочку из дома малютки. Сама артистка признавалась, что хотя девочка появилась во время ее брака с Александром Цекало, тот не является биологическим отцом.

На комментарии интернет-пользователей обратил внимание Telegram-канал Админ.Аншлак.

«Пишут, что Лолита не рожала дочку, а удочерила», - говорится в публикации.

Источник приводит скриншот комментариев из Сети, в которых отмечается, что артистка не рожала Еву. Автор утверждает, что это достоверная информация.

«Удочерила в городе Клин, на тот момент у меня там медсестрой работала сестра, информация 100%», - написала пользовательница соцсетей.

Реальных доказательств удочерения нет. В Сети по-разному встретили высказывания о тайне рождения Евы. Одни не верят в эту информацию, другие же отмечают, что новость «стара как мир». «А есть фото беременной Лолиты?» - задаются вопросом пользователи.

Ранее сообщалось, что певица выступила в прозрачном комбинезоне в московском клубе. Долгое время после скандала вокруг «голой» вечеринки Лолита предпочитала одеваться скромно.