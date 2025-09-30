В Сети заговорили, что Елена Товстик участвовала в жизни «гаремного клуба» мужа

В Сети появилась информация о том, что Елена Товстик участвовала в жизни «гаремного клуба» своего мужа Романа. Как пишет Экспресс газета, вместо семейных ужинов в доме предпринимателя могли устраивать вечеринки с друзьями и членами «гарема».

Отмечается, что Елена играла во всем этом роль «смотрящей». Уже после расставания Роман хотел выставить супругу извращенкой, пишет издание. Якобы он пытался убедить Ironman-спортсменку помочь это сделать, в руки СМИ попала соответствующая запись, уточняет источник.

Вечеринки с культом вседозволенности в доме Елены и Романа проходили почти что на глазах у детей, пишет издание. По некоторым данным, Полина и Дмитрий Дибровы были в курсе происходящего, но неизвестно, принимали ли они в этом участие.

В публикации сказано, что о тайном «клубе» Товстиков узнали силовики – теперь они изучают все, что связано с предпринимателем.

Издание пишет, что если все вышеперечисленное подтвердится, то Товстикам не уйти от скандала. Тем более, если станет ясно, что действия родителей видели несовершеннолетние дети.

Ранее сообщалось, что суд развел Елену и Романа. Согласно брачному договору, бывшей жене Товстика перейдет особняк стоимостью 600 млн, также женщина сможет получать «внушительную» ежемесячную выплату.