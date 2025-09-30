«Елене предусмотрена внушительная выплата»: раскрыты детали брачного договора Романа Товстика с женой

Любовник Полины Дибровой официально развелся с женой после 20 лет брака. Адвокат Романа Товстика раскрыл детали его брачного договора с Еленой. В беседе с Super.ru Филипп Рябченко рассказал о дальнейшей судьбе семейного особняка стоимостью 600 млн рублей и о соглашении между бывшими.

Представляющий интересы Романа Товстика в бракоразводном процессе адвокат сообщил, что соглашение экс-супругов предусматривает несколько пунктов в пользу Елены.

«Во-первых, ей [Елене] предусмотрена выплата ежемесячная, достаточно внушительная, если она хочет, пусть сама расскажет», — заявил Филипп Рябченко.

Согласно брачному договору, после развода семейный особняк за 600 млн рублей перейдет во владение Елены Товстик. «Но если дети вырастут и съедут с дома, я не уверен, что Елене нужен такой большой дом, она его сможет продать или сдавать, это будет хороший доход», - отметил юрист.

Филипп Рябченко подчеркнул, что, помимо огромного особняка, бывшей жене бизнесмена достанется и другая недвижимость.

«Плюс имущество, которое дополнительно дается и сейчас ей предлагается, если она там жить не будет, тоже сможет его сдавать и получать очень хороший доход», - заключил адвокат Романа Товстика.

Напомним, брак Товстиков продлился 22 года, у пары шестеро детей. Супруги приняли решение разойтись из-за романа предпринимателя с Полиной Дибровой. Елена Товстик открыто обвиняет в распаде семьи бывшую подругу, но модель утверждает, что проблемы в браке у пары начались еще задолго до скандала. Сами Дмитрий и Полина Дибровы развелись 25 сентября.

Ранее Роман Товстик поделил детей с экс-супругой Еленой в суде.