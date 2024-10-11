41-летняя певица Светлана Лобода устроила фотосессию в вязаном мини-платье

Певица Светлана Лобода опубликовала в личном блоге новую фотографию. Артистка позировала фотографу в вязаном мини-платье.

После отъезда из России исполнительница хита «К черту любовь» стала реже обновлять свою страницу в социальной сети, но все же периодически добавляет новые снимки. Так, недавно она показала себя коротком черном платье на фоне природы. Глаза Лободы были закрыты, а волосы падали на лицо.

Напомним, что Светлана пытается заново строить карьеру за границей, но пока она не добилась успеха. При этом и вновь зарабатывать в России она не может, так как ей запретили въезд в страну. Но в разговоре с порталом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов предположил, что вокалистка может рискнуть, если ей предложат не меньше 15 млн рублей.

По словам продюсера, в России Лобода была одной из самых высокооплачиваемых артисток. И из-за этого она вела себя высокомерно. В райдере у нее были указаны черная и красная икра, элитный трансфер и заоблачные «хотелки».

Ранее Светлану Лободу высмеяли в Сети после выступления на пивном фестивале в Эстонии.