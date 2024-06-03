В Сети высмеяли актрису Эмили Блант после ее критики Андрея Кончаловского

В Сети высмеяли актрису Эмили Блант после ее критики режиссера Андрея Кончаловского. Публика удивилась, что артистка выступила с «разоблачением» через 20 лет после съемок.

В новом интервью Блант вспомнила о работе с Кончаловским в фильме «Лев зимой», снятом в 2003 году. Она назвала общение с режиссером «мерзким» и «ужасным». Более того, актриса заявила, что Андрей все время «сбивал ее с толку».

«Там была очень женоненавистническая атмосфера, и я помню, как к тому времени, когда вышла, я чувствовала себя оболочкой прежней себя», — высказалась знаменитость.

Фолловеры встали на защиту Кончаловского. Они отметили, что режиссеры намеренно сбивают актрис при съемках кино, проверяя их способности к импровизации. Также многие пользователи Сети считают, что Эмили до сих пор обижена на Андрея.

«Как гнусно и жалко выглядят подобные заявления дамочек от искусства… Обижена до сих пор, что в своё время её не оценил великий режиссёр, и теперь пиарится «глубокомысленно»», — высказались подписчики.

Примечательно, что в главной роли в итоге снялась не Блант, а Юлия Высоцкая.

Ранее Юлия Высоцкая вспомнила, как выходила замуж за Кончаловского в свитере и джинсах. Подробности читайте в этой новости.