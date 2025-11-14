В Сети выдают за дочь Кончаловского и Высоцкой голливудскую актрису Эль Фаннинг

В Сети за дочь режиссера Андрея Кончаловского и актрисы Юлии Высоцкой выдают голливудскую звезду Эль Фаннинг. Фото артистки используют в статьях в Интернете, посвященных Марии Кончаловской. На это обратили внимание в Telegram-канале «НЕБОЖЕНА».

С Эль Кончаловский работал в 2010 году. Тогда состоялась премьера фильма «Щелкунчик и крысиный король», в котором главные роли сыграли Фаннинг и Высоцкая. На красной дорожке они сделали памятный снимок, который теперь распространяется в Сети, как семейный.

К слову, путаница могла произойти из-за того, что уже много лет никто не видел дочь Высоцкой и Кончаловского. Еще в 2013 году она попала в ДТП, получив серьезные травмы, и впала в кому. С тех пор звездные родители перестали публично о ней говорить. Но в недавнем интервью Юлия впервые за 12 лет подняла эту тему. Она призналась, что они продолжают бороться. По ее словам, они не собираются опускать руки до самого конца.

Несмотря на тяжелое состояние дочери, Высоцкая и Кончаловский продолжают жить. Недавно они удочерили девочку. Ей четыре года и зовут ее Соня.

Ранее 32-летняя дочь Андрея Кончаловского Елена вышла замуж.