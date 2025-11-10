32-летняя дочь Андрея Кончаловского от четвертой жены Елена вышла замуж

32-летняя дочь режиссера Андрея Кончаловского Елена вышла замуж. Девушка заключила брак с 31-летним оператором Олегом Кольским. Фото с церемонии молодожены опубликовали в соцсетях.

Судя по кадрам из ЗАГСа, Елена и Олег предпочли скромную свадьбу в компании только самых близких людей. Невеста была не в классическом свадебном платье, а в белом брючном костюме. Жених же был в похожем наряде, но черного цвета. После росписи молодожены отправились вместе с немногочисленными гостями в ресторан, чтобы отметить создание семьи.

Напомним, что Елена родилась, когда Андрей Кончаловский был в четвертом браке с телеведущей Ириной Мартыновой. Девушка после окончания школы захотела пойти по стопам отца и поступила в ГИТИС, но получила диплом не по направлению режиссуры, а как театровед. Сейчас Елена известна как писательница и блогер.

К слову, после расставания с Мартыновой Кончаловский вновь женился. Его пятой супругой стала Юлия Высоцкая, с которой он в браке по сей день. Пара воспитывает двух общих детей – дочь Марию и сына Петра.

