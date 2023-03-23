В Сети всплыло странное видео с Романом Костомаровым, сделанное за год до беды

В Сети опубликовали видео с фигуристом Романом Костомаровым в розовых плавках. Запись сделана в январе 2022 года – за год до беды.

На видео, снятом супругой Оксаной Домниной, Костомаров в хорошем настроении танцует на камеру в панаме жены.

Поклонники пересматривают ролик с еще здоровым спортсменом. Глядя на видео трудно представить, что всего через год фигуристу ампутируют обе стопы, голени и кисть руки.

Ранее в Сети появилось видео Костомарова и его жены, сделанное в 2019 году. Домнина говорила, что в карьере фигуристов возможны «трудные моменты», но эти периоды необходимо «постараться пережить».

Напомним, Костомаров с января 2023 года лежит в больнице. Спортсмен длительное время находился на ИВЛ и ЭКМО. Череда ампутаций, которая сопровождала спортсмена эти месяцы, еще, возможно, не закончена. Вторая рука у Костомарова «чернеет» - врачи пока ждут, как дальше будет развиваться процесс.