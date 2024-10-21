В Сети восхитились красотой отца певца Олега Газманова
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Певец Олег Газманов опубликовал в личном блоге архивные фото папы. Снимки артист решил показать в честь праздника День отца.
По мнению Газманова, поздравлять пап, как и матерей, очень важно. Поэтому он рад, что, наконец, праздник получил официальный статус. Певец решил последовать примеру многих других звезд и разместил на своей странице фотографии своего отца. Он в 17 лет ушел воевать, участвовал во взятии Кенигсберга.
«Своего отца я уже не смогу поздравить, но мои дети могут теперь поздравить меня! С праздником, мужики!» - написал в Сети Олег Михайлович.
Поклонники артиста в комментариях восхитились внешностью его отца. Они отметили, что он был очень красивым и мужественным.
Отметим, что любовь к музыке у Газманова тоже появилась благодаря отцу. Он решил быть вокалистом, и на сегодняшний день выступает на сцене уже более 55 лет. При этом, по его признанию, он все еще каждый раз переживает перед выступлением. Для него это стресс.
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