В Сети рэпера Тимати заподозрили в измене беременной возлюбленной Валентине

Рэпера Тимати заподозрили в измене беременной возлюбленной Валентине Ивановой. По данным источника Telegram-канала Admin.Anshlak, артиста заметили в компании неизвестной девушки.

Пользователи Сети обсуждают слухи о неверности Тимати. Очевидцы рассказали, что не так давно рэпер посетил известный ночной клуб в Москве и был не один. Вместе с ним была девушка, личность которой неизвестна.

В комментариях люди не удивились слухам, так как Тимати уже дважды расставался с возлюбленными после того, как они рожали от него детей. Напомним, что среди бывших артиста модели Алена Шишкова и Анастасия Решетова.

«Ему никто иной сценарий подсказать не может?», «Ну хоть где-то в этом мире стабильность», «Как не надоедает ему?» - недоумевают пользователи.

Отметим, что подтверждений слухам пока нет. Тимати тоже информацию никак не комментировал.

Валентина Иванова объявила о беременности от рэпера в мае этого года. Первое время она скрывала свое положение, но, когда о нем стало известно журналистам, она решила показать округлившийся живот.

Ранее Валентина Иванова пожаловалась на бессонницу.