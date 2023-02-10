В Сети рассекретили рыжеволосую любовницу Максима Галкина*

Дочь ведущего Леонида Якубовича 24-летнюю Варю заподозрили в симпатии к юмористу Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ). Рыжеволосая девушка всегда оставляет «лайки» под его публикациями в соцсетях.

Фанаты отметили, что Варя не пропускает ни одного поста. Наблюдательные пользователи предположили, что между ними связь или, как минимум, симпатия.

Некоторые решили, что Варя поставила цель отбить 46-летнего Галкина* у певицы Аллы Пугачевой. Ее уже окрестили «достойной заменой» 73-летней Примадонны.

«Варя явно неравнодушна к Максиму, прям везде его отмечает», - пришли к выводу интернет-пользователи.

Примечательно, что в последнее время Галкин* без перерыва гастролирует, а его жена все время одна.

Ранее сообщалось, что артист сменил имидж и стал блондином.