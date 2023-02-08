Стал блондином: Максим Галкин* запретил обсуждать радикальные изменения на голове

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) радикально преобразился. Он покрасил волосы и изменил стрижку.

Новую внешность Галкин* представил, анонсируя выступление в Стамбуле.

Если раньше артист был темноволосым, то теперь превратился в рыжеватого блондина. Волосы на голове были уложены и зачесаны на бок.

Примечательно, но Галкин* запретил поклонникам обсуждать имидж – юморист закрыл возможность комментировать публикацию.

С чем связаны такие изменения перед Днем влюбленных, неизвестно. В Турции Галкин* будет выступать 14 февраля, а значит певица Алла Пугачева проведет праздник одна, без мужа.

Ранее на видео Галкин* явился помолодевшим. Поклонники заподозрили, что он выбрал такой фильтр в соцсетях. Некоторые предположили, что артист использовал уколы.