Стал блондином: Максим Галкин* запретил обсуждать радикальные изменения на голове
Максим Галкин* покрасил волосы и изменил стрижку.
Фото: Starface.ru
Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) радикально преобразился. Он покрасил волосы и изменил стрижку.
Новую внешность Галкин* представил, анонсируя выступление в Стамбуле.
Если раньше артист был темноволосым, то теперь превратился в рыжеватого блондина. Волосы на голове были уложены и зачесаны на бок.
Примечательно, но Галкин* запретил поклонникам обсуждать имидж – юморист закрыл возможность комментировать публикацию.
С чем связаны такие изменения перед Днем влюбленных, неизвестно. В Турции Галкин* будет выступать 14 февраля, а значит певица Алла Пугачева проведет праздник одна, без мужа.
Ранее на видео Галкин* явился помолодевшим. Поклонники заподозрили, что он выбрал такой фильтр в соцсетях. Некоторые предположили, что артист использовал уколы.
Фото: Скриншот видео с личной страницы Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ)