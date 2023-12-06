В Сети рассекретили новый роман блогера Иды Галич, которая после развода с мужем перестала афишировать личную жизнь. По пока неподтвержденной информации, телеведущая встречается с бизнесменом и яхтменом по имени Олег. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач», ссылаясь на пост автора книги «История российского видеоблогинга» Евгения Гуцала.

В личном блоге Евгений отметил, что новый бойфренд Иды – довольно состоятельный мужчина. Он богат, занимается бизнесом, путешествует и близко дружит с шефом Владимиром Мухиным. Также он опубликовал фото, на котором якобы запечатлели пару вместе с журналистом Андреем Малаховым. Правда, чуть позже сам телеведущий это опроверг, заявив, что это не таинственный Олег, а некий Иван.

«Справа – это я, слева — героиня твоей книги, а рядом — парень, который представился Иваном (скейтбордистом), подсел к нам и спросил, идем ли мы с Идой на голую вечеринку к Насте Ивлеевой в конце декабря», - прокомментировал Малахов в блоге, но не опроверг информацию о новом бойфренде Галич.

Отметим, что сама блогер пока не отреагировала на слухи.

Ранее Ида Галич рассказала об опыте отношений с альфонсом.