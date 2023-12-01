«Слепо во все это влилась»: Ида Галич заявила, что стала жертвой альфонса

Блогер и телеведущая Ида Галич рассказала об отношениях с альфонсом. Соответствующее признание звезды прозвучало в эфире ее YouTube-шоу «Есть вопросики».

Как призналась знаменитость, однажды она познакомилась с мужчиной, который заставил ее поверить в то, что он успешен и богат. Через некоторое время избранник блогера сообщил ей, что его счета заблокированы.

«Я слепо во всё это влилась, что я жена декабриста, помогаю. Потом он будет всем рассказывать про меня, какая я хорошая», - вспоминает звезда.

Через некоторое время Галич все-таки «открыла глаза» и поняла, что стала жертвой афериста. Вдобавок в тот же момент блогер столкнулась с другой проблемой: бывший партнер взял деньги в долг у ее знакомых, а также получил аванс за рекламные заказы в ее микроблоге. В результате артистка осталась не только с разбитым сердцем, но и множеством долгов, которые впоследствии закрывала еще долгое время.

Ранее Ида Галич призналась, что мечтает о втором ребенке.