Александр Шепс опроверг новости о своей госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

На днях журналисты писали о том, что экстрасенса Александра Шепса госпитализировали с подозрением на пневмонию. Якобы, звезду телешоу обследовали в отделении пульмонологии. Однако сам Шепс заявил, что проблем со здоровьем у него нет, а обследование было плановым.

«Сейчас был вброс какой-то, что я опять госпитализирован. Это абсолютная чушь! Пользуясь случаем, хочу сказать, что со мной все в абсолютно полном порядке. Может быть, кто-то сделал неправильный вывод, потому что я ездил и просвечивал свои легкие по рекомендации врачей», — рассказал он.

Шепс также поделился, что не обладает способностью самостоятельно лечить себя. В таких случаях он обращается к медикам.

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