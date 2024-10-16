В Сети раскрыли стоимость выступлений звезд из Сибири — Пелагеи, Фомина и Элджея. Об этом сообщает «Сиб.фм».

Новосибирск известен большим количеством родившихся в нем звезд. Например, Митя Фомин родился и вырос там в семье интеллигентов. Журналисты выяснили, что стоимость выступления на корпоративе Мити Фомина начинается от 1,2 миллионов рублей.

Чуть дороже (1,5 миллиона рублей) обойдется частное выступление другого уроженца Новосибирска — Алекандра Медведева, известного по псевдониму Шура.

Стоимость концертов Элджея и Пелагеи одинаковая — 2,5 миллиона рублей. А вот выступления Давида Манукяна обойдется в 800 тысяч рублей. Еще дешевле стоит концерт юной певицы Миланы Хаметовой — 350 тысяч рублей.

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