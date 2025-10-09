В Сети раскритиковали рэпера Vacio из-за пиара на падении с высоты в Париже. Россияне осудили артиста под публикациями в его блоге.

8 октября в Сети появилась новость о тяжелом состоянии рэпера Vacio (Николая Васильева). Сообщалось, что артист упал с высоты во время съемок в Париже и находится в реанимации с серьезными травмами. После привлечения внимания СМИ друзья Николая объявили сбор средств на его лечение. Однако позже выяснилось, что новость о госпитализации — фейк.

В личном блоге рэпер сообщил, что падение произошло в марте и сейчас его жизни ничего не угрожает. Он опубликовал видео ради пиара нового клипа. Николай извинился перед публикой за то, что «поиграл с чувствами». Однако поклонники обвинили его в жестокости: многие из них не на шутку испугались за жизнь Николая.

«Жалкий клоун. Даже не открою эту песню теперь. О тебе забудут так же молниеносно, как и вспомнили. Шалость удалась, на пару часов напомнил о нуле. Внимание можно привлечь другими способами. Это мерзко. Нельзя обманывать настоящие чувства других», — написали пользователи Сети.

Сам рэпер не реагировал на критику.

Ранее экс-адвокат сбежавшего из России Vacio заявил, что рэперу грозит лишение свободы. Подробности читайте в этой новости.