В Сети раскритиковали поздравление Насти Ивлеевой с Днем России. Об этом сообщает Telegram-канал «Подковерка».

12 июня, в День России, блогерша Настя Ивлеева решила поздравить россиян с праздником. В соцсетях она разместила пост, в котором процитировала произведение Михаила Лермонтова «Герой нашего времени».

«Для меня ярче всего культура и дух России отражается в произведениях наших великих писателей. Хотите понять Россию, больше читайте русскую классику!» — заявила она.

Однако поздравление Ивлеевой понравилось не всем. Так, авторы анонимного Telegram-канала «Подковерка» высмеяли блогершу.

«Реабилитаторка в действии. Настя Ивлеева делает первые шаги в постижении школьной программы. Лучше поздно, чем никогда», — написали авторы канала.

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