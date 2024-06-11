«Как смыть грязь и стыд? Естественно, преображением»: стилист объяснил кардинальную смену имиджа Насти Ивлеевой

Звездный стилист Александр Данилов прокомментировал кардинальное преображение блогера Насти Ивлеевой. После «голой» вечеринки она отстригла волосы и покрасила их в каштановый цвет, хотя много лет ходила только со светлыми локонами. И хоть эксперт считает, что «отмыться» при помощи прически у телеведущей не получилось, новый имидж ей все же идет.

В беседе с порталом «Страсти» Данилов отметил, что раньше Ивлеева была похожа на наркоманку с анорексией. Однако сейчас на нее вновь стало приятно смотреть. И дело не только в смене цвета волос, но и в том, что Настя немного поправилась.

«Хорошо, что хоть поправилась. Уже на наркоманку не стала похожа. Сейчас она как азиатская блогерша. Такая молоденькая, лет 10 она точно скинула. Ей идет, прикольно, почему бы нет. Стала похожа на человека», - заявил Александр.