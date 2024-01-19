В Сети появился снимок певицы Стоцкой без макияжа

«Мой ежедневный ритуал: умываюсь пенкой, наношу тоник, далее сыворотку, крем под глаза и крем на все лицо», — поделилась звезда.

Несмотря на слухи о пластических операциях, которые неоднократно опровергались Стоцкой, певица подчеркнула, что предпочитает косметологические процедуры, но на данный момент не рассматривает серьезные вмешательства.

Кроме того, артистка рассказала о своем возвращении к занятиям спортом, от которых она отказалась из-за усталости. Ранее она регулярно посещала тренажерный зал и занималась «тяжелым» фитнесом, но сейчас предпочитает йогу и пилатес.

Напомним, что знаменитость воспитывает двоих детей от бывшего мужа Сергея Абгаряна, с которым рассталась в 2019 году. Стоцкая признавалась, что в свое время пыталась сохранить семью, но ничего не вышло. Они два с половиной года жили раздельно и только в 2023 году официально развелись. Экс-супруги мирно урегулировали все вопросы.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Лариса Гузеева показала в личном блоге свое неудачное фото, на котором ее запечатлели без макияжа. Также 64-летняя журналистка отметила, что не использовала на снимке фотошоп, чтобы показать себя настоящую.