Алла Пугачева была замечена на похоронах Валентина Юдашкина
Вернувшаяся в Россию ради друга Алла Пугачева застыла у гроба Юдашкина.
Алла Пугачева приехала в Москву из Израиля, где проживала более года. Певица прибыла на похороны близкого друга — Валентина Юдашкина.
Оказывается, с модельером дружба длилась 30 лет. Последний раз Пугачева виделась с кутюрье в конце марта, когда он приезжал в Израиль с супругой.
На похороны на Троекуровском кладбище Примадонна пришла скрытно. Певица надела черные очки и большую шляпу. Пугачева не оглядывалась по сторонам и быстрым шагом зашла в храм.
На отпевании Юдашкина Пугачева стояла рядом с близкими кутюрье — недалеко от жены и дочери. Очевидцы рассказывают, что Примадонна застыла рядом с гробом друга и будто не моргала.
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