Алла Пугачева была замечена на похоронах Валентина Юдашкина

Алла Пугачева приехала в Москву из Израиля, где проживала более года. Певица прибыла на похороны близкого друга — Валентина Юдашкина.

Оказывается, с модельером дружба длилась 30 лет. Последний раз Пугачева виделась с кутюрье в конце марта, когда он приезжал в Израиль с супругой.

На похороны на Троекуровском кладбище Примадонна пришла скрытно. Певица надела черные очки и большую шляпу. Пугачева не оглядывалась по сторонам и быстрым шагом зашла в храм.

На отпевании Юдашкина Пугачева стояла рядом с близкими кутюрье — недалеко от жены и дочери. Очевидцы рассказывают, что Примадонна застыла рядом с гробом друга и будто не моргала.

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