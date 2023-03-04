В Сети появилось видео пьяных танцев Семенович на стуле: певица едва не рухнула на пол

1 марта экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович отмечала день рождения. Так как дата выпала на середину недели, певица решила перенести грандиозное празднование на пятницу. Вчера она долго собиралась, вызывала на дом стилистов и визажистов, после чего отправилась в ресторан. Видео с вечеринки артистка поделилась позже в своих социальных сетях.

На празднике Анны появились многие ее друзья и коллеги. Разделил торжество с ней и исполнитель Митя Фомин, который назвал ее самой яркой девушкой на российской эстраде. Семенович в этот день явно позволила себе отдохнуть – она много танцевала, пила и пела. В один момент она даже забралась с ногами на стул и стала двигаться под песню «Розовое вино» Федука и Элджея. Правда, трюк чуть не обернулся грандиозным падением. Будучи с бокалом в руках, певица еле устояла на своем месте, после чего решила все-таки спуститься вниз.

Вечеринка не прошла для Анны бесследно. Сегодня она вышла на связь с подписчиками и сообщила, что «заболела». По всей видимости, артистка немного переборщила с алкоголем, но вчера ей было явно крайне хорошо.