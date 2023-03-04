В Сети появилось видео пьяных танцев Семенович на стуле: певица едва не рухнула на пол
Анна Семенович станцевала на стуле на праздновании дня рождения и едва не рухнула на пол.
Фото: Starface.ru
1 марта экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович отмечала день рождения. Так как дата выпала на середину недели, певица решила перенести грандиозное празднование на пятницу. Вчера она долго собиралась, вызывала на дом стилистов и визажистов, после чего отправилась в ресторан. Видео с вечеринки артистка поделилась позже в своих социальных сетях.
На празднике Анны появились многие ее друзья и коллеги. Разделил торжество с ней и исполнитель Митя Фомин, который назвал ее самой яркой девушкой на российской эстраде. Семенович в этот день явно позволила себе отдохнуть – она много танцевала, пила и пела. В один момент она даже забралась с ногами на стул и стала двигаться под песню «Розовое вино» Федука и Элджея. Правда, трюк чуть не обернулся грандиозным падением. Будучи с бокалом в руках, певица еле устояла на своем месте, после чего решила все-таки спуститься вниз.
Вечеринка не прошла для Анны бесследно. Сегодня она вышла на связь с подписчиками и сообщила, что «заболела». По всей видимости, артистка немного переборщила с алкоголем, но вчера ей было явно крайне хорошо.
Анна Семенович
Напомним, что 1 марта Семенович провела с близкими людьми. Сначала она посетила баню, а потом скромно посидела с родными. В личном блоге она показала, как задувает свечи на праздничном торте.
К слову, артистка не особо хвасталась в этот раз подарками, которые ей преподнесли на день рождения. Не рассказала она и о том, какой сюрприз ей сделал тайный жених. Зато 14 февраля она охотно делилась тем, что заказала у возлюбленного микрофон как у Бейонсе.