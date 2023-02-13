Как у Бейонсе: Анна Семенович выпросила у молодого человека подарок на 14 февраля

Певица Анна Семенович ко Дню всех влюбленных выбрала не сумочку, украшения, а совершенно практичный предмет. Через подругу она заказала у любимого человека микрофон, как у Бейонсе.

Артистка заявила, что своим выбором «привела молодого человека в замешательство». Поэтому Семенович взяла инициативу в свои руки и помогла мужчине с подарком.

Сначала певица выбрала микрофон со звукорежиссером, а потом отправила ссылку подруге.

«Она как бы невзначай рассказала моему любимому, какой микрофон у Бейонсе», - поделилась Семенович с МК. Подруга намекнула ему, что неплохо бы такой прибор подарить Семенович.

Мужчина правильно выбрал и заказал то, что хотела артистка. Семенович призналась, что теперь ее песни будут звучать «еще романтичнее».

Ранее сообщалось, что 42-летнюю Семенович сразил неизвестный недуг. У певицы так поднялась температура, что она не смогла записать новую песню.