В Сети появилось фото помолодевшей Кристины Орбакайте после салона красоты

Звездный стилист Влад Лисовец опубликовал фото со своей постоянной клиенткой, певицей Кристиной Орбакайте. На фото дочь Примадонны было практически не узнать, так как она после похода в салон красоты помолодела на несколько лет.

Недавно артистка после долгого отсутствия вернулась в Россию и начала вновь посещать светские мероприятия. Но в перерывах между работой Кристина не забыла уделить время и себе. Она заглянула к своему приятелю Лисовцу, чтобы освежить образ. Как отметил сам стилист, за красотой и здоровьем волос Орбакайте он следит уже много лет.

«26 лет доверия, нежности, уважения и тепла наших душ!» - подчеркнул Влад.

В честь встречи с подругой стилист сделал с ней снимок, который разлетелся по Сети. Поклонники Кристины отметили, что она стала выглядеть намного моложе, чем раньше. Некоторые даже заподозрили, что вокалистка решила сделать уколы красоты, так как у нее в принципе отсутствовали морщины на фото. Впрочем, это может быть и заслуга фильтров.