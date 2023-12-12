НАШ ШОУБИЗ
17:44, 12 декабря 2023
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В Сети появилось фото помолодевшей Кристины Орбакайте после салона красоты

Стилист Лисовец показал помолодевшую Кристину Орбакайте после салона красоты.

В Сети появилось фото помолодевшей Кристины Орбакайте после салона красоты

© Starface.ru

Звездный стилист Влад Лисовец опубликовал фото со своей постоянной клиенткой, певицей Кристиной Орбакайте. На фото дочь Примадонны было практически не узнать, так как она после похода в салон красоты помолодела на несколько лет.

Недавно артистка после долгого отсутствия вернулась в Россию и начала вновь посещать светские мероприятия. Но в перерывах между работой Кристина не забыла уделить время и себе. Она заглянула к своему приятелю Лисовцу, чтобы освежить образ. Как отметил сам стилист, за красотой и здоровьем волос Орбакайте он следит уже много лет.

«26 лет доверия, нежности, уважения и тепла наших душ!» - подчеркнул Влад.

В честь встречи с подругой стилист сделал с ней снимок, который разлетелся по Сети. Поклонники Кристины отметили, что она стала выглядеть намного моложе, чем раньше. Некоторые даже заподозрили, что вокалистка решила сделать уколы красоты, так как у нее в принципе отсутствовали морщины на фото. Впрочем, это может быть и заслуга фильтров.

Кристина Орбакайте и Влад Лисовец

Кристина Орбакайте и Влад Лисовец

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

К слову, ходят слухи, что Кристина Орбакайте вернулась в Россию ради заработков на новогодних корпоративах. Такого мнения придерживается и продюсер Павел Рудченко, заявивший, что дочь Аллы Пугачевой в первую очередь коммерческий артист.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Кристина Орбакайте
Влад Лисовец
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